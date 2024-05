Das Wetter in Bayern: in der Nacht verbreitet regnerisch, tagsüber unbeständig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils ergiebiger Regen - vor allem im südlichen Schwaben, Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Tagsüber unbeständig mit kurzen sonnigen Abschnitten und schauerartigen Regenfällen sowie örtlich kräftigen Gewittern. Auch am Freitag und Samstag wechselhaft mit anhaltendem Regen bei maximal 11 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2024 19:45 Uhr