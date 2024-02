Das Wetter in Bayern: in der Nacht verbreitet Regen, Tiefstwerte 5 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen, an den Alpen fällt ab 800 Metern Höhe auch Schnee. Tiefstwerte zwischen 5 und 1 Grad. Tagsüber bewölkt, im Süden und Osten auch Regen oder Schnee, sonnige Abschnitte am ehesten in Unterfranken. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Am Samstag leicht unbeständig mit einzelnen Regen-, im Bergland auch Schneeschauern. Am Sonntag vielerorts freundlich, in Unterfranken sind Schauer möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 20:00 Uhr