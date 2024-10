Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen bei Tiefstwerten zwischen 12 und 6 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen, später örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen bis 6 Grad. Am Tag vor allem im Süden freundlich. Am Nachmittag in Unterfranken Regen, bis 22 Grad. Donnerstag und Freitag bewölkt mit Schauern und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 00:00 Uhr