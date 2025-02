Das Wetter in Bayern: in der Nacht verbreitet Nebel, Tiefstwerte -2 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen und in höheren Lagen klar, in den Niederungen verbreitet Nebel oder Hochnebel; es kühlt ab auf Werte zwischen -2 und -9 Grad. Tagsüber gebietsweise länger trüb, teilweise auch sonnig, im nördlichen Franken kann es am Nachmittag gefrierenden Regen oder Schnee geben. Zum Wochenende hin meist bewölkt oder trüb, vereinzelt mit Regen oder Schnee; Sonne am ehesten in den Bergen. An den Temperaturen ändert sich wenig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 21:00 Uhr