Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Nebel

Das Wetter in Bayern: Am Abend vor allem im Norden und Osten Nebel, der sich in der Nacht auflöst. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad. Morgen nur im Süden in höheren Lagen sonnig. Sonst teils neblig-trüb, teils freundlich bei Höchstwerten zwischen 12 und 18 Grad. Dienstag und Mittwoch kaum Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 17:00 Uhr