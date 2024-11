Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbeitet neblig-trüb bei 6 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet neblig-trüb bei 6 bis 0 Grad. Morgen und am Wochenende weiterhin teils zäher Nebel in den Niederungen und viel Sonne in den höchsten Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Tagsüber Temperaturanstieg auf 6 bis 12 Grad. In den Nächten bis 0 Grad.

