Das Wetter in Bayern: in der Nacht und am Feiertag verbreitet Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend auch im Südosten zunehmend bewölkt und von Westen her gebietsweise Regen, örtlich Gewitter möglich. In der Nacht verbreitet Regen. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Morgen unbeständig mit schauerartigen Regenfällen und örtlich kräftigen Gewittern. Am Freitag und Samstag trüb und teils anhaltend und ergiebig Regen. Tagsüber maximal 11 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 17:00 Uhr