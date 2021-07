Das Wetter in Bayern: In der Nacht unbeständig, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Westen her Neigung zu teils gewittrigen Regenfällen, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen von Schwaben und Oberbayern. Die Aussichten: Am Tag unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Montag Wetterbesserung, vor allem im Süden viel Sonne. Am Dienstag wieder wechselhaft. Tageshöchstwerte 18 bis 25, am Montag 26 bis 31 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 23:45 Uhr