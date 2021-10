Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar bis -2 Grad

Bundespräsident Steinmeier besucht das Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Bundespräsident Steinmeier ist ins Ahrtal gereist, um sich persönlich einen Eindruck von den Schäden der Flutkatastrophe und dem Wiederaufbau zu machen. In einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler ließ er sich an einer zerstörten Brücke über die Ahr die Schäden an beiden Ufern zeigen. An der Stelle ist inzwischen eine Behelfsbrücke eingerichtet. In Rheinland-Pfalz kamen bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen Mitte Juli 133 Menschen ums Leben, fast alle von ihnen im Ahrtal. In Nordrhein-Westfalen verloren 49 Menschen ihr Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 16:00 Uhr