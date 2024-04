Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar bei Tiefstwerten bis acht Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder nur locker bewölkt und Temperaturrückgang auf 13 bis 8 Grad. Am Tag wieder überwiegend freundlich bei Höchstwerten von 18 bis 26 Grad. Montag und Dienstag meist bewölkt, windig und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 00:00 Uhr