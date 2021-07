Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar, 15 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.07.2021 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Für das Berchtesgadener Land und Umgebung warnt der Deutsche Wetterdienst weiter vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen, sonst am Alpenrand noch Schauer. In der Nacht überwiegend klar, Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Die Aussichten: Bis Mittwoch meist freundlich mit nur wenigen Wolken. Tageshöchstwerte 19 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.07.2021 20:30 Uhr