Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt bei Tiefstwerten bis minus 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, nur in den Alpen zeitweise klar. In Nord- und Ostbayern vereinzelt etwas Schnee. Tiefstwerte zwischen +1 und -7 Grad. Morgen an den Alpen mitunter länger sonnig, am Freitag im nördlichen Franken freundliche Abschnitte, sonst oft bewölkt. Morgen im Mittelgebirgsraum, am Freitag an den Alpen gelegentlich Schnee oder Schneeregen, Samstag südlich der Donau zeitweise Schneefall. Tageshöchstwerte -2 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 20:00 Uhr