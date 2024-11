Das Wetter in Bayern: In der Nacht trüb, in den Alpen klar. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in den Alpen meist klar, im Flachland verbreitet trüb durch Nebel und Hochnebel. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen weiter teils zäher Nebel in den Niederungen und viel Sonne in den höchsten Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Höchstwerte 6 bis 12, in einigen Alpentälern bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.11.2024 19:15 Uhr