Das Wetter in Bayern: in der Nacht trockener, 5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Regnerisch, später im Allgäu und am Bodensee Auflockerungen. In der Nacht zunehmend trocken, örtlich Nebel, Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Morgen meistens sonnig oder locker bewölkt bei 14 bis 22 Grad. An den Osterfeiertagen erst viel Sonne und noch etwas wärmer, dann örtlich Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 18:00 Uhr