Das Wetter in Bayern: in der Nacht trocken und meist klar, bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend weitgehend trocken, die Wolken lockern auf. In der Nacht meist klar, später neblig-trüb. Abkühlung auf 0 bis -4 Grad. Morgen und am Wochenende nach örtlichem Nebel oft sonnig, Sonntagnachmittag kann es im Westen und Süden Schauer geben. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 17:00 Uhr