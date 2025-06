Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken und meist klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist klar mit Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Am Tag viel Sonnenschein, es wird noch wärmer. Am Freitag und Samstag sind über 30 Grad möglich. Am Samstagnachmittag kann es Hitzegewitter geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 01:00 Uhr