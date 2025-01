Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken, Tiefstwerte bis -16 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht locker bewölkt bis klar, stellenweise neblig. Tiefstwerte -6 bis -16 Grad. Morgen teils sonnig, teils grau oder neblig-trüb. Am Mittwoch gebietsweise etwas Regen oder Schnee. Am Donnerstag oft bedeckt oder trüb. Höchstwerte -3 bis +6 Grad. Tiefstwerte um -5 Grad.

