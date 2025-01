Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken, Tiefstwerte bis -16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar, stellenweise neblig und trocken bei Tiefstwerten von minus 6 bis minus 16 Grad. Morgen weiter freundlich und kalt. Am Mittwoch kann es bei Schnee und Regen glatt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 18:00 Uhr