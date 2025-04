Das Wetter in Bayern: in der Nacht trocken, morgen wieder meist sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken, später örtlich Nebel. Tiefstwerte 12 bis 3 Grad. Die Aussichten: Weiterhin sonnig mit wenigen Wolken, an den Alpen und im Bayerischen Wald vereinzelte Schauer. Am Freitag auch im Norden Frankens Schauerneigung. Höchstwerte 21 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 20:00 Uhr