Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken, morgen Sonne oder Wolken und bis 20 Grad warm

Das Wetter in Bayern Am Abend bewölkt, im Süden etwas Sonne. In der Nacht weitgehend trocken. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 8 und 1 Grad. Morgen wechseln Sonne und Wolken, in Unterfranken mit vereinzelten Schauern bei Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad. Am Montag trüb mit Regenfällen und Schnee in höheren Lagen. Am Dienstag zumeist trocken und etwas Sonne. Insgesamt kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 18:00 Uhr