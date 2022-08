Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken bei 16 bis 9 Grad

Umwelthilfe kritisiert geplante Freigabe von Ackerflächen

Berlin: Der Vorschlag von Bundesagrarminister Özdemir zur intensiveren Nutzung der Getreideanbauflächen in Deutschland stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Der Deutsche Bauernverband nannte die Entscheidung überfällig, sie komme "in letzter Minute". Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warf Özdemir vor, dem Druck der Agrarlobby nachgegeben zu haben. Die ohnehin viel zu geringen Flächen zum Schutz der Artenvielfalt würden nun wirtschaftlichen Interessen geopfert. Deutliche Kritik kam auch von der Deutschen Umwelthilfe. Sie rief dazu auf, jegliche Förderung von Sprit zu beenden, bei denen Pflanzen verwendet werden. Özdemir will den Landwirten ermöglichen, Agrarflächen für den Anbau bestimmter Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion länger zu nutzen.

