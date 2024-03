Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils länger klar, Tiefstwerte bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem an den Alpen vereinzelt Schauer, im Norden lebhafter Wind. In der Nacht teils wolkig, teils länger klar und an den Alpen sowie zwischen Spessart und Rhön einzelne Schauer. Tiefsttemperaturen 6 bis 1 Grad. Morgen und am Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen. Am Donnerstag trocken mit Sonne und Wolken.

