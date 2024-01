Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils länger klar; Tiefstwerte +1 bis -9 Grad.

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden und in der Nacht teils wolkig, teils klar. Tiefstwerte +1 bis -9 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen. Gelegentliche sonnige Abschnitte, am ehesten in Alpennähe. Dabei zunehmend windig. Tagsüber maximal 3 bis 13 Grad. In den Nächten 6 bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 18:00 Uhr