Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar, vereinzelt Schnee bei -2 bis -7 Grad

Scholz verspricht der Ukraine in Davos unbefristete Unterstützung

Davos: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine dauerhafte Hilfe versprochen. In einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos bekräftigte er, man werde das Land unterstützen, so lange dies notwendig sei. Der Bundeskanzler erklärte, Russland sei schon jetzt mit seinem imperialistischem Kriegsziel gescheitert. Die Ukraine verteidige sich mit großem Erfolg und werde von einer internationalen Allianz unterstützt. Allein Deutschland habe im vergangenen Jahr über 12 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Auf den Appell, er solle unverzüglich die Lieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine ermöglichen, ging Scholz nicht ein. Am Mittag hatte das EU-Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit für einen Antrag gestimmt, in dem der Bundeskanzler dazu aufgefordet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 20:00 Uhr