Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte -4 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, aber kaum Regen. Nur an den Alpen klar. In der Nacht kühlt es bis zum frühen Morgen auf +5 bis -4 Grad ab. Morgen und auch in den folgenden Tagen bleibt es teils bewölkt oder neblig-trüb, teils freundlich. Längerer Sonnenschein oft nur in der Nähe der Alpen. Am Sonntag kommt von Norden her Regen. Tagsüber maximal 3 bis 9, am Wochenende in den Alpen 9 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 18:00 Uhr