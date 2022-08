Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar, Tiefstwerte 18 bis 11 Grad.

Nachrichtenarchiv - 25.08.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein, im Osten vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht weniger Schauer und zeitweise klar. Abkühlung auf 18 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag überall wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Sonntag im Süden weiter unbeständig, in Nordbayern trockener. Höchsttemperaturen 21 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2022 20:00 Uhr