Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar bei 11 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend letzte Schauer, in der Nacht teils wolkig, teils klar bei abflauendem Wind. Tiefsttemperaturen 11 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt, teils länger sonnig, vereinzelt auch Regen. Am Mittwoch wieder wechselhaft mit Schauern, ab Donnerstag mehr Sonne und wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 19:00 Uhr