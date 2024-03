Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar bei 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. In der zweiten Nachthälfte kann es ganz im Westen Bayerns regnen. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, in Unterfranken auch Schauer. Von Ostermontag an windig und wechselhaft mit Schauern. Höchsttemperaturen morgen 17 bis 21 Grad, danach nur noch 9 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 03:00 Uhr