Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar, örtlich Nebel. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 0 Grad am Untermain und -5 Grad in Alpennähe. Am Tag in einigen tieferen Lagen am Vormittag zäher Nebel oder Hochnebel, ansonsten durchweg sonnig bei Tageshöchstwerten zwischen 5 und 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch kaum Änderung

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2023 20:00 Uhr