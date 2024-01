Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils bewölkt, teils klar, besonders im Osten noch Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Regen oder ergiebigem Dauerregen in Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald. In der Nacht gibt es weniger Niederschläge, die Werte sinken auf 5 bis minus 2 Grad. Die Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt, erst am Abend an den Alpen Regen. Am Wochenende trüb mit Regen, später Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 17:00 Uhr