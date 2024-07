Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselnd bewölkt. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht meist nur noch in Alpennähe vereinzelt Regen. Sonst meist trocken. Temperaturrückgang auf 18 bis 12 Grad. Morgen in Alpennähe noch überwiegend bewölkt. Ansonsten zunehmend freundlich. Höchstwerte morgen 22 bis 26, in den folgenden Tagen heißer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 17:00 Uhr