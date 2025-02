Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils trüb; 0 bis -7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in Teilen Schwabens und Oberbayerns trüb, gebietsweise Nebel- und Hochnebelfelder, sonst klar bei 0 bis -7 Grad. Morgen und auch am Montag und Dienstag gebietsweise neblig-trüb. Sonst weiterhin meist sonniges Hochdruckwetter, bei -1 bis +5 Grad, in den Nächten 1 bis -10 Grad.

