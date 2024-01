Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils, teils bewölkt bei -1 bis -12 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe klar, sonst meist bewölkt. Hier und dort ein wenig Schnee oder gefrierender Sprühregen. In der Nacht gleichbleibend. Die Temperaturen sinken auf -1 bis -12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Alpennähe sonnig, sonst überwiegend bewölkt; besonders im Bergland mit etwas Schnee. Auch Montag und Dienstag an den Alpen freundlicher als im übrigen Bayern, gelegentlich Schnee bei -2 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 17:00 Uhr