Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils Schnee bei -3 bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden besonders im Süden Schneefälle, in der Nacht in Alpennähe noch Schnee; sonst wechselnd bewölkt, Temperaturrückgang auf -3 bis -8 Grad. Morgen im Norden meist freundlich, im Süden bedeckt mit letzten Schneefällen an den Alpen. Dienstag und Mittwoch vielerorts längerer Sonnenschein. Tageshöchstwerte zwischen +2 und -7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 17:30 Uhr