Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils Regen, 4 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, an den Alpen oberhalb von 1.000 Metern Schnee. Tiefstwerte: +4 bis -1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Tagesverlauf von Westen her Regen oder Gewitter. 7 bis 15 Grad. An Karfreitag in Franken teils nass, sonst recht freundlich. Am Samstag windig, sonnig und mild bei 12 und 23 Grad maximal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 20:00 Uhr