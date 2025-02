Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils Nebel, Tiefstwerte -2 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in höheren Lagen der Mittelgebirge und in Alpennähe klar, später Nebel oder Hochnebel. Es kühlt auf -2 bis -9 Grad ab. Morgen setzt sich hier und da die Sonne durch, später ist im nördlichen Franken auch gefrierender Regen oder Schnee möglich. Am Donnerstag und Freitag oft bewölkt oder trüb, örtlich auch freundlich. Höchstwerte -1 bis +7 Grad. In den Nächten Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 17:00 Uhr