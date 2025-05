Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teilweise kräftige Schauer und Gewitter, die sich langsam an die Alpen zurückziehen. An Christi Himmelfahrt meist freundlich, an den Alpen und im Südosten noch etwas Regen, bei 17 bis 21 Grad. Ab Freitag zunehmend sonnig, bei 22 bis 28 Grad. Am Samstag bis 30 Grad.

