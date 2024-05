Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils kräftige Regenfälle, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, im Osten und Norden teils kräftig. Tiefstwerte 7 bis 13 Grad. Am Tag sowie am Donnerstag und Freitag weitere Regenschauer und Gewitter. Zwischendurch auch sonnig. Bei 16 bis 22 Grad mitunter recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 23:00 Uhr