Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils kräftige Regenfälle, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend Regen, im Osten und im Norden Frankens auch Starkregen und Gewitter. Für Teile Nord- und Ostbayerns gibt es eine Unwetterwarnung. In der Nacht nachlassender Regen bei Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Bis Freitag weiterhin unbeständig mit Sonne, Schauern und Gewittern. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 18:15 Uhr