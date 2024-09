Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils kräftige Regenfälle

Das Wetter in Bayern: Von Schwaben und Oberbayern her teils kräftige Regenfälle, die sich auf ganz Bayern ausbreiten - auch Gewitter sind möglich. In der Nacht weiter Regen und Gewitter, örtlich mit ergiebigen Regenmengen. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. In den kommenden Tagen meist bewölkt, zeitweise Schauer und Gewitter. Ab und zu sonnige Abschnitte. Höchstwerte 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 18:00 Uhr