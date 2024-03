Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern oder Gewittern. Samstag zeitweise Regen. Sonntag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vor allem in Alpennähe. Bei Höchstwerten zwischen 8 und 17 Grad mitunter recht windig. Nachts frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 20:00 Uhr