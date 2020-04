Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig. Tiefstwerte zwischen 11 und 5 Grad.

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig und meist trocken. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken, besonders am Nachmittag örtlich Schauer und Gewitter. 20 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag im Norden sonnig, im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Am Montag bayernweit viel Sonne. Maximal 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 21:00 Uhr