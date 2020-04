Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, Tiefstwerte 11 bis 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend Sonne und Wolken. In der Nacht teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten zwischen 11 und 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen mehr Sonne als Wolken, besonders am Nachmittag örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Am Sonntag im Norden sonnig, im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Am Montag bayernweit viel Sonne. Maximal 20 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 18:15 Uhr