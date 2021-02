Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, bis -4 Grad

Briefbomben an Lebensmittelfirmen wurden wohl in Ulm abgeschickt

Heidelberg: Die drei Briefbomben an Lebensmittelfirmen sind wohl in Ulm abgeschickt worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Erkenntnisse zu Täter oder Motiv gebe es noch nicht. 100 Beamte untersuchen die Fälle, die höchstwahrscheinlich zusammenhängen. Am Dienstag war beim Getränkehersteller Wild in Eppelheim eine Briefbombe explodiert, am Mittwoch dann eine in der Zentrale des Discounters Lidl in Neckarsulm. Vier Menschen wurden verletzt. Ein an den Babykosthersteller Hipp in Pfaffenhofen adressierter Sprengsatz konnte gestern am Flughafen München abgefangen und entschärft werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.02.2021 19:45 Uhr