Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig bei 14 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Am Tag und am Donnerstag sonnig mit nur wenigen Wolken. Am Donnerstagabend in den Alpen Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad. Am Freitag im Süden teils freundlich, teils Schauer und Gewitter. Im Norden meist trocken mit längerem Sonnenschein. Maximal 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 20:00 Uhr