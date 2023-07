Meldungsarchiv - 23.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Im Norden sind Schauer möglich. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; vereinzelt etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 18 und 13 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte morgen bis 27 Grad, danach bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 17:00 Uhr