Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils trüb. Abkühlung auf +3 bis -2 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem in weiten Teilen Frankens sowie im Norden der Oberpfalz klar oder leicht bewölkt, sonst stark bewölkt bis trüb. Tiefstwerte zwischen plus 3 und minus 2 Grad. Morgen zunächst vielerorts bewölkt oder trüb, später von Süden her zunehmend freundlich. Freitag wieder überwiegend bewölkt und vereinzelt Regen. Am Samstag teils bewölkt, teils freundlich und höchstens ganz vereinzelt Schauer. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 19:45 Uhr