Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils neblig; bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils locker bewölkt oder neblig. Tiefstwerte -2 bis -8 Grad. Im Tagesverlauf nach Nebelauflösung meist freundlich. Am Donnerstag und Freitag dann wechselhaft mit Regen- und Schneefällen. Dabei recht windig. Nachmittagstemperaturen zwischen 3 und 11 Grad, am Freitag wieder kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 20:00 Uhr