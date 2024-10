Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils neblig; 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden teils trüb durch Hochnebel. Ansonsten Auflockerungen, teils auch länger klar. In der Nacht ähnlich. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich, mit besonders viel Sonnenschein in den Alpen. Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 17:00 Uhr