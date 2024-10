Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils neblig

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und am Bodensee auch regnerisch. Im Laufe der Nacht zunehmend neblig, Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad. In den kommenden Tagen teils trüb und neblig, teils freundlich. An den Alpen scheint die Sonne auch länger. Am Dienstag vereinzelt Schauer. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 17:00 Uhr